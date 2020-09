Foto Antonella Clerici figlia, la sua Maelle inizia ad andare alla scuola media e l’evento fa si che vengano pubblicate le seguenti, importanti parole.

Ha del tenero quanto fatto da Antonella Clerici per la figlia Maelle. Questa mattina presto la conduttrice televisiva Rai ha pubblicato un post sul suo profilo personale Instagram dove ritrae la ragazzina di spalle.

Zaino indosso, capelli folti e ricci come tante adulte giovani e meno giovani vorrebbero avere, la Clerici commossa descrive tutta l’emozione provata per quello che è un momento molto importante per qualsiasi coetaneo di Maelle. Quest’ultima infatti ha iniziato un nuovo percorso a scuola, dove frequenterà la prima media. Un evento significativo nella vita di tutti noi. “Inizi un nuovo percorso, entri da bambina, uscirai da donna. Buon viaggio in questo bel viaggio, piccola mia” sono le parole di Antonella Clerici per la figlia.

Antonella Clerici figlia, Maelle comincia la scuola media

E questo pensiero dolcissimo di mamma ha suscitato la commozione di tanti. I messaggi di in bocca al lupo e di congratulazioni da parte di tanti utenti si stanno susseguendo anche a diverse ore di distanza da questo post. Maelle frequenterà una scuola di Novi Ligure, non lontano da Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove vive con sua madre e con il di lei compagno, Vittorio Garrone.

Visualizza questo post su Instagram Ritorno a scuola… ❤️ #scuola #cultura #conoscenza Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 10 Set 2020 alle ore 11:32 PDT

La scelta di andare ad abitare nei boschi della tranquilla e ridente Arquata era stata presa anche in ottica futura per consentire a Maelle, quando giungerà il momento, di potere raggiungere senza troppe difficoltà le vicine Genova, Torino e Milano quando arriverà l’ora di frequentare l’università .

