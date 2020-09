Apple Event: iPhone 12, nuovi iPad o Watch | Cosa verrà presentato

Durante l’Apple Event, previsto martedì 15 settembre, molti utenti si aspettano l’arrivo di iPhone 12, nuovi iPad o Watch: vediamo cosa verrà presentato

Cosa aspettarsi durante l’Apple Event? È una domanda che si stanno ponendo molti utenti in questi giorni. Infatti non è ancora chiaro, o almeno non del tutto, quali novità ci riserverà la casa di Cupertino durante l’evento in programma domani. Tra quelle più ricorrenti c’è sicuramente questa: iPhone 12 verrà presentato martedì 15 settembre, alle ore 19 italiane? La presentazione del nuovo smartphone tra poco più di 24 ore non è affatto scontata.

In un primo momento, subito dopo l’annuncio dell’Apple Event, praticamente tutti avevano inteso che i melafonini (ben 4 probabilmente in arrivo in questo 2020!) sarebbero stati presentati nel corso di questo keynote. Con il passare delle ore però, vari beninformati hanno via via smentito questa convinzione collettiva. Così ora le speranze che Tim Cook salga sul palco con vari iPhone 12 sulle mani sembrano essersi ridotte di parecchio. Difatti pare prevalere la tesi che questo smartphone venga annunciato qualche settimana più tardi. Quindi cosa verrà presentato durante l’Apple Event?

LEGGI ANCHE —> Impostare Google Chrome su iPhone e iPad come browser predefinito

Apple Event, niente iPhone 12? Ecco cosa aspettarsi