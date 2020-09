Arrestata attrice di fama internazionale, “E’ stata lei, ha ucciso mio figlio”

Rhea Chakraborty, la famosa attrice si trova in carcere. “E’ stata lei, ha ucciso mio figlio”, donna è accusata di omicidio. Tutti i dettagli

Scandalo nel mondo dello spettacolo. L’attrice di fama internazionale Rhea Chakraborty è attualmente in isolamento nel carcere di Mumbai in India. Il motivo? Sembra che la donna sia stata accusata di favoreggiamento al suicidio, è stata arrestata dall’agenzia antidroga indiana per aver procurato la marijuana al fidanzato Sushant Singh Rajput. Il compagno è stato trovato morto nella sua casa a Bantra. Sembra che il ragazzo soffrisse di depressione poiché non riusciva ad emergere nel cinema hindi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Schianto in scooter nella notte: muore giovane promessa del calcio

Rhea Chakraborty, Il caso