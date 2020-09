Beatrice Valli, bacio appassionato sui social: “Sei sempre stato tu”

View this post on Instagram

Sei sempre stato tu ❤️ @marcofantini_mf Mi ricordo ancora quel giorno al mare mi ero messa davanti allo specchio, mi guardavo, mi criticavo, non mi piacevo per niente, ogni cosa che indossavo mi cadeva male, mi stringeva avevo perso la voglia di prendermi cura di me stessa … Di fianco a me c’eri tu, tu che con leggerezza mi hai detto “Amore con qualche chilo in più e al naturale sei ancora più bella, cosa ti preoccupa?” Da lì ho capito che la cosa più bella che potessi fare era amarmi ancora più di prima perché non c’è cosa più bella di un cambiamento per aver messo al mondo un’altra vita e non c’è cosa più bella che un uomo ti ami ancora più di prima in un momento tanto speciale ❤️💪🏻