Belen Rodriguez, solo reggiseno e senza slip, si copre solo con la mano – FOTO

Questa volta Belen Rodriguez supera tutte: la showgirl argentina ha condiviso sui social uno scatto davvero “hot” in cui è stesa su una sedia a sdraio e indossa solo il pezzo di sopra del costume

Visualizza questo post su Instagram ♥︎♥︎♥︎ @jadeaintimo #newcampaign Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 8 Set 2020 alle ore 2:30 PDT

Mai come quest’estate la bella showgirl argentina è stata al centro del gossip nostrano per la fine della relazione con Stefano De Martino. Inizialmente si era parlato di un tradimento dell’ex ballerino di Amici con Alessia Marcuzzi, ma entrambi leggendo le notizie di gossip si sono fatti una grassa risata, mettendo a tacere qualsiasi voce. I rumors delle ultime settimane volevano invece De Martino fidanzato con una ragazza di nome Fortuna. Anche questa volta il conduttore di Made in Sud si è visto costretto a tagliare corto affermando che quando avrà voglia di farsi vedere con una nuova donna, sarà lui stesso a farlo, senza che siano messe in mezzo voci non veritiere sul suo conto. Belen sembra aver archiviato alla grande la relazione con Stefano da cui è nato Santiago e solo per il bene del piccolo che i due si vedono ancora.

LEGGI ANCHE -> Adriana Volpe, strepitosa in tenuta sportiva, che fisico – FOTO

La foto ‘bollente’ di Belen Rodriguez