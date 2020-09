Belen Rodriguez: il vestito è cortissimo e le gambe esplodono, che bellezza – Foto

Belen Rodriguez è un’esplosione di sensualità: il vestito è cortissimo, lei si siede su una montagna e la gambe mozzafiato incantano, foto.

Belen Rodriguez è sempre più social. La showgirl argentina condivide regolarmente foto e video sia come post che tra le storie di Instagram mandando immediatamente in visibilio i fans. Dopo aver fatto sognare i suoi followers pubblicando una foto in cui indossava solo un reggiseno senza slip, è tornata a pubblicare foto in cui indossa un vestito. Stavolta, però, ad incantare i fans sono le gambe della showgirl lasciate scoperte dall’abito corto che indossa.

Seduta su una montagna, guarda il panorama che ha di fronte e con un’aria serena, ma anche malinconica, si gode il momento. Foto che Belen accompagna con una didascalia molto significativa e che è stata prontamente commentata dagli utenti.

La foto di Belen Rodriguez e la riflessione sulla libertà