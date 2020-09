Benedetta Parodi: la dedica a sua sorella commuove i fan

Benedetta Parodi commuove il web con una dedica a sua sorella. In occasione dell’uscita del suo nuovo libro, la Parodi parla del legame con Cristina.

Benedetta Parodi è la regina di Realtime. Volto noto della tv italiana, zia Bene (questo il suo nome su Instagram) ha conquistato il pubblico con spontaneità e simpatia.

Oggi Benedetta Parodi si è affermata nel mondo della cucina nostrana. Chef improvvisata, è una guida per tutti i cuochi dilettanti, innamorati delle sue ricette facili e veloci.

Non solo. La Parodi ha annunciato l’uscita del suo nuovo libro Una poltrona in cucina dove, oltre a dare preziosi consigli sull’arte culinaria casalinga, racconta gioie e dolori della sua esistenza.

Nel libro, infatti, si confessa a 360 gradi, come ha annunciato a Vieni da me. Ospite al salotto Rai di Cristina Balivo, Benedetta ha parlato della sua carriera professionale.

Non tutti sanno che la nostra cuoca provetta è stata una giornalista. «Ho fatto la giornalista per molti anni, con passione e con tutto l’impegno che mi hanno insegnato i miei genitori, però mi manca quel pizzico di curiosità che, secondo me, è fondamentale» ha detto.

Benedetta Parodi: «Tra me e Cristina c’è un legame speciale»