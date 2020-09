Berlusconi dimesso: questa mattina lascerà il San Raffaele

Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele dove era ricoverato per il Covid-19. L’ex premier è fuori pericolo, ma dovrà fare un secondo tampone.

Qualcuno è già in attesa, fuori dal San Raffaele, per rivedere Silvio Berlusconi, ricoverato a causa del contagio da Coronavirus.

Dopo l’esito positivo al tampone, il leader di Forza Italia è stato ricoverato al nosocomio meneghino. Questo accadeva la notte di giovedì 3 settembre. Da allora sono passati 11 giorni: adesso Berlusconi è fuori pericolo.

Ma, secondo quanto apprende l’Ansa, dovrà restare in isolamento. Pur avendo sconfitto il virus, Berlusconi dovrà restare in quarantena fino a quando non arriverà il secondo tampone negativo. L’isolamento, probabilmente, avverrà nella sua villa ad Arcore.

Zangrillo: « Berlusconi è la dimostrazione che riusciremo a sconfiggere il virus»

Tuttavia, le sue condizioni sono ottimali, e la velocità con cui è guarito fa ben sperare. A dirlo è Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità operativa di terapia intensiva generale e cardiovascolare del San Raffaele e medico personale dell’ex premier.

Zangrillo, in collegamento con L’Aria che tira, ha aggiunto che «Berlusconi ha dato grandi soddisfazioni e credo che abbia personalmente contribuito a dimostrare che, seguendo delle regole codificate e precise, riusciremo ad avere ragione del virus e a rasserenare tutti, visto che c’è molta ansia e preoccupazione».

