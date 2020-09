Bonus pc: requisiti e modalità per inoltrare la domanda

Il bonus pc, la misura introdotta per ridurre il digital divide nel nostro paese, non spetta a tutti. E’ necessario vantare alcuni requisiti specifici e formulare la domanda nel modo corretto.

Infatti, il bonus potrà essere richiesto direttamente agli operatori delle telecomunicazioni e sarà uno degli strumenti fondamentali per aumentare la connettività delle famiglie ma anche della scuola.

A riguardo, il ministro dello sviluppo economico Roberto Patuanelli ha appena approvato i decreti attuativi sia del Piano scuola sia del Piano Voucher per le famiglie.

La prima fase delle misure, finalizzate all’implementazione della connettività, è caratterizzata dalla previsione di requisiti reddituali (Isee, ovvero Indicatore della situazione economica equivalente) medio-bassi.

Infatti, il bonus ammonta fino a 500euro per coloro i quali hanno un Isee fino a 20mila euro annui; mentre ammonta a 200euro per chi ha un Isee entro i 50mila euro annui.

I 500 euro previsti per chi ha un Isee entro i 20mila euro annui sono distinti in due quote di cui una di 200euro per la connettività e 300euro per pc in comodato d’uso e internet. Il bonus di 200euro invece è previsto per la connettività ad almeno 30 Mbps (Mega byte per secondo).

Chi gestisce il bonus e come inoltrare la domanda per ottenerlo

A gestire il bonus sarà Infratel Italia, cioè una società in house del Ministero dello Sviluppo economico e del Gruppo Invitalia.

Tuttavia, gli utenti non dovranno rapportarsi direttamente con Infratel in quanto potranno richiedere il bonus direttamente agli operatori di telecomunicazioni.

In ogni caso, le notizie relative all’applicazione della misura saranno pubblicate sui siti: www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it.

Per quanto riguarda il termine dal quale sarà possibile effettuare la domanda del bonus pc, i rumors propendono per il 20 settembre.

