Calciomercato Juventus, settimana decisiva per l’operazione Luis Suarez

Secondo alcune indiscrezioni di calciomercato dalla Spagna, questa potrebbe essere una settimana decisiva per l’ingaggio di Luis Suarez da parte della Juventus.

Inizia una settimana chiave per quanto riguarda la trattativa regina del calciomercato italiano, quella che porterebbe il centravanti Luis Suarez alla Juventus. Nei giorni scorsi è arrivato un altro indizio in merito: la mancata convocazione del Pistolero da parte del tecnico Koeman per l’amichevole contro il Nàstic. Secondo le indiscrezioni dalla Spagna, l’entourage del giocatore in questi giorni potrebbe incontrare la società blaugrana per trovare un intesa sulla risoluzione del contratto che andrebbe a liberare Suarez. In settimana, inoltre, l’attaccante uruguaiano potrebbe sostenere l’esame di italiano per conseguire il passaporto comunitario.

Calciomercato Juventus, settimana decisiva per l’operazione Suarez: a giorni un incontro con il Barcellona

Quella avviatasi oggi potrebbe essere una settimana determinante per quella che è stata definita come “operazione Suarez”. Il centravanti del Barcellona è l’obiettivo principale della Juventus che sta cercando una nuova punta dopo l’addio di Gonzalo Higuain. Nei prossimi giorni, come riporta la redazione del quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo, gli avvocati del Pistolero potrebbero incontrarsi con la società blaugrana per trovare un’intesa sulla rescissione del contratto che lega il giocatore per un altro anno al club. L’intenzione di Suarez, che non rientra più nei piani del tecnico del Barca, sarebbe, difatti, quella di non rinunciare ai soldi dell’ultimo anno di contratto.

Trovata l’intesa con i blaugrana, ci sarebbe poi lo scoglio legato al passaporto comunitario. L’uruguaiano, difatti, per poter arrivare a Torino dovrebbe sostenere un esame di italiano che gli permetterebbe di conseguirlo. L’esame, secondo i rumors, potrebbe essere svolto già in settimana, tra mercoledì e giovedì.

L’operazione, dunque, potrebbe definitivamente sbloccarsi nei prossimi giorni e la Juventus potrebbe mettere sotto contratto il giocatore che da tempo segue. Nonostante, dunque, le parole di Fabio Paratici che avrebbe definito la trattativa come “impossibile” le speranze di vedere in bianconero il Pistolero aumentano.

Intanto la dirigenza bianconera continua a monitorare Dzeko e Milik che costituirebbero un’alternativa nel caso l’affare Suarez non andasse in porto.

