Chiara Nasti, mangiare spaghetti diventa spettacolo vietato ai minori

Chiara Nasti infuoca il web anche solo mangiando un piatto di spaghetti, riesce ad essere sensuale anche in un gesto normale

La bella influencer napoletana, Chiara Nasti condivide foto sempre più calde. L’ultima mentre sta mangiando la pasta è incredibile. Top nero cortissimo che copre appena il seno, jeans a vita alta attillati che mostrano le curve della bionda influencer e un bel piatto di spaghetti. Questo è lo scatto del giorno. Nei commenti scorge un cuoricino del papà Enzo Nasti. Come sempre non mancano nemmeno le critiche rivolte alla giovane influencer, c’è chi sostiene che la pasta l’ha presa solo per la foto e che poi non l’ha mangiata e c’è chi l’accusa di mettersi in posa senza essere spontanea.

Non ne va mai bene una insomma per il popolo del web. Però ci sono anche i commenti positivi di chi le vuole bene e di chi la ammira. D’altronde è la doppia faccia della medaglia per chi è sotto le luci della ribalta così tanto come lei. Per tanti complimenti ci sono anche tanti critiche. Ma infatti la Nasti combatte la cosa come fa sempre, con qualche risposta sarcastica e tanto menefreghismo.

Chiara Nasti sempre più sensuale sui social

Visualizza questo post su Instagram La vita è il gioco che deve essere giocato 🔫 🍑 Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 11 Set 2020 alle ore 4:48 PDT

L’influencer continua condividere scatti super sexy, non da tregua ai suoi follower. Lato B e A in mostra continuamente, d’altronde è lei stessa a scrivere sotto a una sua foto “La vita è un gioco che deve essere giocato”. Lei sicuramente se la sta giocando bene non c’è ombra di dubbio. Tra macchine lussuose, borse e scarpe dei marchi più famosi e costosi del mondo e vacanze da sogno, la Nasti conduce un bellissimo stile di vita.

Visualizza questo post su Instagram Un diavolo,una Santa, un Angelo 🤍 My everything 🤍 Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 16 Ago 2020 alle ore 4:03 PDT

Anche la sorella minore Angela conduce lo stesso stile di vita, le due lavorano insieme al marchio di beachwear di Chiara, Plumeetheree. In questi ultimi giorni le due hanno trascorso molto tempo insieme perché erano in vacanza in Puglia con i genitori. La famiglia delle sorelle Nasti è sicuramente molto unita, le giovani si ritraggono spesso insieme al papà che amano tantissimo.

