Cristina Buccino in abito lungo leopardato è illegale – FOTO

La bellissima modella Cristina Buccino ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto in abito lungo leopardato, sensuale e provocante ha ipnotizzato i fan

Nata a Castrovillari in Calabria nel 1985, Cristina Buccino dopo il trasferimento a Roma inizia la carriera come modella. La svolta arriva con la partecipazione al noto programma Veline di Mediaset, dove riesce ad arrivare in finale e poi partecipa poi all’Eredità, vestendo i panni della professoressa, fino al 2012.

Cristina Buccino è solita condividere con i fan delle foto sexy del suo fisico senza paura di mostrarsi per quella che è. La nota influencer da inizio estate sta lasciando i suoi follower a bocca aperta pubblicando scatti in costume da togliere il fiato ma ora che la bella stagione sta per concludersi anche lei ha cambiato registro e gli shooting si fanno carichi di colori autunnali e abiti più lunghi.

Leopardata con un abito lungo sensualissimo, Cristina Buccino è divina