Cristina Chiabotto, abito favoloso e sorriso raggiante: che bellezza – FOTO

Cristina Chiabotto ha condiviso sui social network una serie di scatti in cui ha messo in mostra la sua bellezza e la sua femminilità.

Cristina Chiabotto è una delle conduttrici e showgirl più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La sua bellezza non la si scopre di certo oggi: la nativa di Moncalieri fu eletta Miss Italia nel lontano 2004. La 33enne è seguitissima sui social: il suo account vanta 599mila follower. La classe 1986, poco fa, ha condiviso in rete una serie di scatti fenomenali, mettendo in luce tutta la sua bellezza e la sua femminilità.

Cristina Chiabotto, abito favoloso e che bellezza!