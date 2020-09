Diletta Leotta in barca, sorriso che incanta e vestitino cortissimo, si vede tutto – Foto

Diletta Leotta e la sua domenica sul lago di Como: la conduttrice è bellissima. Sorridente e il gran forma incanta il web

Visualizza questo post su Instagram Prima lezione di wake surf 🏄‍♀️ Promossa? 🤣 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 13 Set 2020 alle ore 2:27 PDT

Si chiude in bellezza il week end di Diletta Leotta sul Lago di Como. Ancora qualche giorno di relax e divertimento per l’esplosiva presentatrice che si gode gli stralci dell’estate prima dell’inizio del campionato di serie A.

In mattinata prima lezione di wake surf, tutto condiviso via social ovviamente con foto da capogiro e video che mostrano come in pochissimo tempi la bellissima giornalista di Dazn abbia capito la tecnica per rimanere in equilibrio e godersi il momento. I 7 milioni di follower hanno più che gioito anche nella giornata di ieri grazie ai suoi scatti, uno più disarmante dell’altro.

Fascino e forme conturbanti in primo piano e tutto il resto scompare. E per chiudere in bellezza la giornata un’altra foto eccezionale mentre si trova in barca.

Diletta Leotta in barca, al timone in gambe scoperte