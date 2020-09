Federica Pacela, un lunedì in gran forma: lato B incontenibile – FOTO

Federica Pacela sempre più provocante e prorompente, su Instagram la modella e influencer mette in mostra un lato B che lascia senza fiato

Provocante, sensuale, esplosiva. E’ difficile davvero trovare altri aggettivi per Federica Pacela. La modella e influencer biellese ormai è in continua ascesa sui social network, dove sta facendo incetta di ammiratori. Tutto merito dei suoi scatti da infarto. 34 anni, è diventata famosa come testimonial di numerosi brand famosi. Ora, è una delle celebrità più in voga su Instagram. Merito della sua spregiudicatezza, che la porta a regalare ai suoi followers – che ringraziano sentitamente – foto sempre più audaci e che evidenziano delle forme davvero non comuni.

Federica Pacela, fisico da sogno: il lato B è eccezionale