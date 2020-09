Fedez, quando l’intelligenza zittisce la politica: “Non siamo peggio di voi”. Il cantante ieri sera, con un discorso articolato, ha messo a tacere tutti gli attacchi sterili che lui e sua moglie hanno subito negli ultimi giorni

Anziché risolvere i problemi che attanagliano questo paese, i politici si preoccupano di Chiara Ferragni e Fedez. A quanto pare, sono loro la radice di tutti i problemi dell’Italia. Dopo le dichiarazioni di Chiara sulla “cultura fascista”, il cantante ha deciso di non tacere e di esprimere il suo pensiero su quanto sta succedendo. “E il problema di questa società siamo noi? Dicono che i criminali si ispirerebbero a noi perché porteremmo avanti un modello vuoto e narcisista”.

Fedez: “Avevo promesso di stare zitto ma non ce la faccio” e asfalta tutti

“Diamo per assodato che Chiara Ferragni e Fedez siano il problema di questa società” ipotizza il cantante nel suo profilo. “Se non esistessero non ci sarebbero più crimini, persone violente e il mondo sarebbe un posto fantastico. Allora domandiamoci che cosa, chi li ha creati? Di cosa sono figli Chiara Ferragni e Fedez? Voi credere che gli influencer siano peggio dei modelli culturali che ci venivano propinati 20 o 30 anni fa? Credete che Non è la Rai abbia contribuito all’emancipazione della donna? Che vent’anni di Grande Fratello non abbiano contribuito alle smanie narcisiste di questa società? Siamo figli vostri. Siamo figli dei vostri padroni”.

Oggi pomeriggio, il cantante ha dedicato una serie di storie a Giorgia Meloni. “So cosa succederà nelle prossime ore, mi metto a disposizione per fare test anti droghe. Non mi drogo, non mi faccio le canne, reggo male l’alcol, faccio una vita da pensionato”.