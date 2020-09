Fefè del Grande Fratello 6, com’è diventato oggi a 40 anni

Fabiano Reffe, era Fefè al Grande Fratello 6, dopo anni nello spettacolo oggi che fine ha fatto

Oggi Fabiano Reffe ha 40 anni ma come lo abbiamo conosciuto. Lui partecipò al Grande Fratello 6 e subito dopo venne scelto per fare il tronista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. Scelse la corteggiatrice Marta Bacchi, però la storia durò pochi mesi. Era amato dai telespettatori per la sua genuinità e simpatia. Per anni è sparito dallo schermo. Poi è ricomparso al centro del Gossip a causa di una vicenda brutta che lo coinvolgeva con la droga. Era stato accusato pesantemente, ma lui si è sempre dichiarato innocente.

Infatti il tribunale gli ha dato poi ragione e lo ha liberato da ogni accusa. Parlando della vicenda, Fabiano aveva confessato che per lui è stata una liberazione quando lo hanno dichiarato innocente. Confida di aver sempre avuto fiducia nella giustizia e che la sua storia avrebbe aiutato chi come lui era stato accusato ingiustamente. Non si è mai perso d’animo e ha continuato a credere che questa vicenda finisse prima o poi. E così è stato. Tuttavia una storia del genere può rovinare la carriera, specialmente se sei sotto i riflettori e lavori nel mondo dello spettacolo. Anche se poi vieni dichiarato innocente, la macchia rimane e la gente smette di chiamarti per lavorare.

La vita di Fabiano Reffe oggi che ha 40 anni

Dopo la vicenda delle accuse con la droga, Fabiano è sparito nuovamente dallo spettacolo. Ad oggi infatti è un personal trainer anche abbastanza affermato nella sua zona. Vive a Napoli insieme alla sua compagna, Nicoletta Sarnatano da cui ha avuto un figlio.

La sua vita sembra serena e tranquilla oggi, lontano dai riflettori e dallo spettacolo. Forse è meglio così, non tutti sono fatti per quella vita, sopratutto quando i tuoi panni sporchi vengono lavati davanti a tutta Italia. Non è facile gestire situazione del genere quando si è nell’occhio del ciclone.

