Giorgia, la cantante come non l’avete mai vista – FOTO

Giorgia, una delle voci più belle della musica italiana, su Instagram si mostra in una versione inedita, molto apprezzata dai fan.

Su Giorgia si sa tutto, la cantante è amatissima. Seguita da diverse generazioni per la sua bravura e per il suo modo di comunicare attraverso la musica. Successi uno dietro l’altro che rendono giustizia ai tantissimi anni di carriera. Ha mosso i suoi primi passi quando ancora era giovanissima. Meno noti i suoi aspetti della vita quotidiana, anche se la cantante è solita condividere dei suoi momenti con i fan, come ad esempio durante la stagione estiva in cui la cantante 49enne ha deliziato i suoi follower con numerosi scatti in costume, da far invidia alle 20enni col suo fisico asciutto e tonico.

Giorgia, musica in arrivo per la cantante

Ma quest’ultimo scatto è insolito: shorts, capelli sciolti, senza trucco, t-shirt oversize e sneackers. Un outfit comodo per poter svolgere dei lavori manuali. La cantante infatti non si mostra affatto dispiaciuta dell’inizio dell’anno scolastico, ma coglie questo nuova fase per fare qualcosa di produttivo. Sul social scrive: “Primo giorno di scuola, tempo di iniziare a dipanare la matassa“. Nello scatto insolito che condivide Giorgia, la stessa è impegnata a sciogliere la matassa di fili che le si presenta davanti. Il selfie mostra una parte di Giorgia poco nota tant’è che subito qualcuno glielo fa notare.

Tra i commenti infatti si legge un: “Anche tecnico del suono?bomba!” e la risposta non si fa attendere: “Sò un fonico mancato!” Chissà cosa starà tramando Giorgia, sperando che abbia in mente di produrre della nuova musica.

