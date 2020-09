Giorgia Rossi al mare, il pareo si apre e incanta tutti – FOTO

Giorgia Rossi, una delle giornaliste sportive più amate, si gode dei momenti al mare, ma il pareo si apre e non lascia spazio all’immaginazione.

Giorgia Rossi si gode dei momenti di relax ma non perde di vista il prossimo appuntamento lavorativo: Pressing Serie A. La giornalista di Mediaset infatti ricorda l’appuntamento ai suoi numerosi follower; domenica 20 settembre in seconda serata su Italia Uno. L’invito è stato sicuramente recepito, in un’ora quasi 10 mila i like ricevuti ed i commenti alla giornalista, soprattutto dedicati ad esaltarne la bellezza. Del resto è nota a tutti la bellezza prorompente della Rossi.

LEGGI ANCHE –> Arisa su Instagram | ‘La mia prima volta andò così’ | FOTO

Giorgia Rossi, tripudio di bellezza e classe

Dedita al lavoro, la giornalista romana 33enne da anni incanta il suo pubblico, apprezzata per il suo charme e la professionalità. Le foto su Instagram sono un omaggio alla sua bellezza; come nell’ultimo scatto in cui annuncia la prossima puntata del programma sportivo. Tutto abbinato; fascia ai capelli – must have della stagione estiva quasi conclusa – occhiali da sole total black. Un pareo che accidentalmente si apre e si vede il costume sotto; un bikini dalle tonalità del verde scuro. Da sempre amante del calcio, Giorgia Rossi sapeva da subito quale sarebbe stata la sua professione.

LEGGI ANCHE —–> Temptation Island, Alessia Marcuzzi rivela cosa è accaduto: “È stata tosta”

In diverse interviste infatti ha raccontato come il calcio fosse la sua passione sin da adolescente, quando anziché fare le tipiche cose di quella età, preferiva andare allo stadio. Ecco perché la giovane giornalista non perde occasione per ringraziare il padre ed il nonno per averle trasmesso questa passione di cui la Rossi ne ha fatto una professione di successo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.