Giulia Salemi con la sua bellezza sconvolge Napoli, il vestitino bollente – FOTO

Giulia Salemi a Napoli, la sua seconda casa, sconvolge tutti indossando un vestitino che esalta la sua statuaria bellezza: la foto da migliaia di like.

Visualizza questo post su Instagram La mia seconda casa 🖤 @wannabemgmt @cristiano_cesario @alessandroperuggi Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi) in data: 14 Set 2020 alle ore 9:57 PDT

A Napoli che definisce “la sua seconda cosa”, con un clima tipicamente estivo nonostante settembre inoltrato, Giulia Salemi ne approfitta per indossare un vestitino estivo che mette in risalto le sue forme e la sua indiscutibile bellezza.

Un mini abito a può come potete vedere nella foto qui in alto, con le maniche scese e che esalta il decolletè dell’ex gieffina che diventa sempre più bella. Anche la lunghezza mette in risalto le gambe della Salemi che appare anche abbronzata.

Una foto che, in poco tempo, ha collezionato migliaia di like e commenti con i fan che si lasciando andare a sinceri complimenti per lei. “La vera bellezza mediterranea”, scrive un utente. “Bello il panorama alle tue spalle ma meravigliosa tu con questo abito che mette in risalto le tue splendide spalle”, aggiunge un altro. E ancora: “Bellissima”, “Sei bella come la mia Napoli”, “La bellezza”.



