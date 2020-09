Grande Fratello, è stata la prima conduttrice: oggi 59 anni, che fine ha fatto. Si tratta di Daria Bignardi, rimasta nella storia per essere stata al timone della prima edizione del programma

Era il 14 settembre 2000 quando la televisione italiana è cambiata per sempre: Daria Bignardi, con Marco Liorni come inviato dalla passerelle di fronte all’ingresso della casa, condusse un gruppo di ragazzi che non si conoscevano in una convivenza durata 99 giorni. Il pubblico da casa poteva vedere tutto di loro, in ogni momento: questo è stato l’inizio del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

Daria Bignardi è stata la prima conduttrice del Grande Fratello, oggi ha 59 anni

Il titolo era ispirato al romanzo 1984 di George Orwell, dove il leader dello stato totalitario di Oceania attraverso le telecamere, sorvegliava di continuo i suoi cittadini.

All’inizio gli ascolti non furono proprio dei migliori, poi con il passare del tempo i telespettatori si affezionarono sempre di più al gruppo dei ragazzi e l’ultima puntata raggiunse i 16 milioni di ascolti. Le critiche ci furono fin da subito, soprattutto quando dopo la fine del programma, i ragazzi vinsero il Telegatto. Fu proprio Alessandro Cecchi Paone a lamentarsi, perché non trovava giusto che tutto il lavoro che avevano fatto per portare un po’ di cultura in tv non fosse stata notata: e infine, avevano premiato “l’ignoranza” del GF.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO