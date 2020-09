Grande Fratello Vip, i 12 concorrenti della prima serata

Al via stasera la nuova edizione de Il Grande Fratello Vip: sono stati svelati i nomi dei primi 12 concorrenti che entreranno nella casa

Stasera partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, la seconda che vede come conduttore Alfonso Signorini. Dopo il successo dell’anno scorso, gli autori hanno deciso di confermare il conduttore e giornalista alla guida sia artistica che creativa del programma di Canale 5. Sono piaciute molto le novità da lui introdotte l’anno scorso come la decisione di dividere il reality dei Vip in due sessioni, che come spiega il giornalista a Tv Sorrisi e Canzoni sono andate bene quindi si è deciso di riproporre lo stesso format. Il GF Vip andrà quindi in onda stasera e domani 15 settembre per poi proseguire ogni lunedì e martedì. I 24 concorrenti entreranno in due tranche distinte dando così modo ai telespettatori di conoscere i primi 12, che sono stati da poco annunciati. Il resto dei concorrenti entrerà nella casa più chiacchierata del piccolo schermo il prossimo venerdì 18 settembre.

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez, solo reggiseno e senza slip, si copre solo con la mano FOTO

Grande Fratello Vip: i primi 12 concorrenti