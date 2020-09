Hanno vinto Sanremo 2008, come sono diventati e cosa fanno ora – FOTO

Arrivato alla 58esima edizione, il Festival di Sanremo 2008 fu trasmesso dal 25 febbraio al 1° marzo

Il Festival di Sanremo 2008 non riuscì a bissare il successo dell’anno precedente nonostante il fatto che alla conduzione ci fosse come l’anno precedente Pippo Baudo affiancato da Piero Chiambretti. L’anno prima il comico aveva condotto con successo il Dopofestival. Le valette delle cinque serate furono Bianca Guaccero e Andrea Klara Osvárt (modella e attrice ungherese). Musica e interpreti di buon livello non riuscirono a innalzare l’asticella degli ascolti televisivi, che furono superati durante la serata del venerdì dalla fiction i Cesaroni, giunta alla sua seconda stagione, in onda su Canale 5. Da segnalare è la partecipazione di Max Gazzè con il brano ‘Il solito sesso’, che quell’anno ottenne due Dischi di Platino. Tuttavia l’unico singolo dell’album ‘Tra l’aratro e la radio’ si posizionò 12esimo nella classifica finale. Sul gradino più basso del podio salì Fabrizio Moro con ‘Eppure mi hai cambiato la vita’, che vinse il Premio Roma Videoclip. Al secondo posto ‘Il mio amico’, canzone scritta da Gigi D’Alessio per l’allora compagna Anna Tatangelo.

I vincitori di Sanremo 2008