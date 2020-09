Jaime Lorente de ‘La casa di carta’ in terapia: il motivo

Jaime Lorente ha raggiunto la notorietà indossando i panni di Denver ne ‘La casa di carta’: il 28enne ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui ha spiegato alcuni suoi problemi.

La casa de papel è probabilmente una delle serie televisive più note al mondo. Dopo un inizio poco brillante in Spagna, il prodotto ideato da Alex Pina è passato nelle mani di Netflix: il colosso della distribuzione via internet ha raggiunto numeri pazzeschi grazie alle avventure del Professore e della sua banda di rapinatori. Jaime Lorente ha raggiunto la popolarità indossando proprio i panni di Denver. L’attore nato a Murcia ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui ha spiegato alcuni problemi sorti con la notorietà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maria Pedraza sempre più bella e sensuale – FOTO

Le interessanti dichiarazioni di Jaime Lorente (Denver de ‘La casa di carta’)

Visualizza questo post su Instagram @pablucozam mirada ☀️❤️☀️ Un post condiviso da Jaime Lorente Lopez (@jaimelorentelo) in data: 7 Set 2020 alle ore 3:18 PDT

Jaime Lorente ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui ha parlato della sua esperienza a El Pais. L’interprete di Denver ha elencato tutte le sue esperienze negative. “Molti colleghi sono felici della loro popolarità, ma non io. Con il successo de La casa di carta la mia vita è cambiata ed è diventata un caos. Prima non ero capace di dire di no alla gente che mi chiedeva una foto in mezzo alla strada o al ristorante, ma ho dovuto imparare a farlo. Lorente ha anche svelato di aver fatto ricorso alla terapia per risolvere i suoi problemi di umore. “Sono stati mesi molto difficili. La mia ragazza mi ha detto che mi svegliavo urlando a causa dello stress”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Casa di carta, Raquel Murillo pubblica un ricordo commovente

Visualizza questo post su Instagram La felicidah Un post condiviso da Jaime Lorente Lopez (@jaimelorentelo) in data: 30 Ago 2020 alle ore 7:58 PDT

Netflix ha già annunciato da tempo l’arrivo della quinta stagione della serie: la data di uscita dovrebbe essere nel 2021.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter