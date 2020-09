Kidbrooke (Londra): Incidente grave, un camion si schianta contro una casa

Un uomo è morto e un bambino di 11 anni è grave dopo che un camion si è schiantato contro una casa e diverse auto questa mattina

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di stamane nella zona di Kidbrooke a Greenwich, Londra, dove sei persone sono rimaste ferite in modo grave. Sono ancora in corso accertamenti sulle dinamiche dell’incidente che ha coinvolto un camion sbandato verso diverse auto nella via e a un’abitazione privata in Woolacombe Road. Gli agenti hanno confermato che il camionista è morto sulla scena e un bambino di 11 anni è stato portato in traumatologia con l’eliambulanza.

LEGGI ANCHE –> Arisa su Instagram | ‘La mia prima volta andò così’ | FOTO

Una donna che vive nelle vicinanze ha detto: “Abbiamo sentito solo la carneficina. Ero a letto addormentato quando ho sentito questo enorme frastuono. Non ci ho pensato molto, visto che ci sono stati lavori stradali per tutta la notte. Ma poi c’era la sirena dopo la sirena e l’atterraggio dell’elicottero. Siamo corsi fuori e abbiamo visto un uomo portato via su una barella, un altro era ricoperto di sangue ancora accasciato per terra”.

Sono in corso accertamenti sulle dinamiche dell’incidente

Una portavoce della polizia metropolitana ha detto: “La polizia è stata chiamata verso le 8 a Broad Walk dal servizio di ambulanza di Londra per una collisione stradale che aveva coinvolto più veicoli e un’abitazione privata”. Il comandante della stazione Nathan Hobson ha aggiunto: “Squadre di ricerca e soccorso urbano hanno partecipato alla scena e sono stati fatti sforzi per liberare il camionista, ma purtroppo è stato dichiarato morto sul posto”.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

Sul posto sono intervenuti prontamente il London Ambulance Service e i London Fire Brigade che hanno provveduto ad evacuare la scena. Attualmente le altre 4 persone coinvolte nell’incidente sono in ospedale ma non in pericolo di vita.

Il Royal Borough of Greenwich Council ha dichiarato di essere a conoscenza dell’incidente, ma si è detto che “non sono stati coinvolti veicoli del Consiglio o dipendenti della nettezza urbana”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.