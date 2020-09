Lady Ronaldo in sala trucco ci va spogliata, che spettacolo – FOTO

Lady Ronaldo, ovvero Georgina Rodriguez, arriva in sala trucco e fa impazzire tutti: le sue forme esplosive mandano in delirio il web, foto.

Visualizza questo post su Instagram Work day 👙 @prettylittlething Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 14 Set 2020 alle ore 10:27 PDT

Anche per Georgina Rodriguez, conosciuta anche come Lady Ronaldo, le vacanze sono finite. Ad annunciarlo è lei stessa condividendo la foto che vedete qui in alto in cui si mostra in bikini mentre è in sala trucco, probabilmente per prepararsi per uno shooting fotografico. Fisico mozzafiato, forme esplosive e pelle abbronzata, rendono Georgina bellissima e i fans non possono non notarlo.

Per i 21 milioni di followers della Rodriguez, è lei la vera fortuna di Cristiano Ronaldo che, accanto alla sua attuale compagna e ai figli, ha trovato la giusta serenita. Uno scatto esplosivo che in poco più di mezz’ora ha collezionato quasi 700mila like e migliaia di commenti in cui viene esaltata la bellezza della compagna del fuoriclasse portoghese.

Georgina Rodriguez: look total black da urlo: una generosità di forme