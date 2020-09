Laura Chiatti allo specchio è un tripudio di sensualità ed eleganza – FOTO

La bella Laura Chiatti ha postato uno scatto davanti lo specchio mentre si prepara per la sfilata di Laura Biagiotti, tripudio di sensualità

Laura Chiatti ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto allo specchio che la ritrae nel momento della preparazione prima di recarsi alla sfilata di Laura Biagiotti a Roma. Capello raccolto, trucco importante per enfatizzare lo sguardo, abito con spallina sottile con paillette d’oro intenso. In mano sorregge il profumo “Forever Touche d’Argent” di cui è testimonial. “Mi sto preparando alla sfilata Laura Biagiotti e l’ultimo tocco è il mio Forever Touche d’Argent” scrive Laura a corredo della foto postata.

LEGGI ANCHE -> Volti amati della tv, ma com’erano negli anni Ottanta le sorelle Parodi?

Lavinia Biagiotti sceglie l’attrice Laura Chiatti come volto di “Forever Touche d’Argent”: il nuovo profumo della maison ereditata dai genitori che porta il nome della madre. Dopo la morte di Laura Biagiotti, infatti Lavinia ha cercato di rispettere l’eleganza impressa negli dalla madre alla maison così apprezzata in patria come all’estero.

E anche la scelta di Laura Chiatti non è casuale: si tratta di una bellissima donna, una bravissima attrice, madre e moglie che rappresenta appieno l’eleganza Made in Italy di cui il marchio è portavoce.

La maison Laura Biagiotti ha scelto Roma per presentare la nuova collezione pe 2021