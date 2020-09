Con un post particolare Laura Pausini su Instagram aggiorna i suoi tantissimi ammiratori riguardo ad un particolare aspetto che la riguarda.

Da anni è una delle cantanti più amate, e Laura Pausini su Instagram può vantare anche una delle fanbase più numerose che ci siano. La 46enne di Faenza difatti è apprezzatissima e molto nota sia in Italia che all’estero. In particolar modo in Sud America.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

Sono tanti i post dove lei invita gli ammiratori ad essere ottimisti ed a sorridere sempre, anche nelle difficoltà. Situazioni ed appelli come questi si sono susseguiti in particolar modo in occasione del difficile periodo della quarantena, che ci ha tenuti tutti rinchiusi in casa per il nostro bene per oltre due mesi. Adesso Laura riassapora la libertà, e proprio a questa sensazione dedica un pensiero speciale.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island, Alessia Marcuzzi rivela cosa è accaduto: “È stata tosta”

Laura Pausini Instagram, “Viva la libertà”

“Ma che cos’è la libertà? E che significato ha? È il sole che non sorge mai? È il buio addosso a noi?”. Parole estrapolate dal testo di una sua canzone, e non a caso. Si tratta di una frase contenuta in ‘Dove l’aria è polvere’. I suoi ammiratori apprezzano e la riempiono di complimenti, come d’altronde avviene ogni volta. Ed è sempre tanto amore tra lei ed i milioni di followers.

LEGGI ANCHE –> Benedetta Parodi: la dedica a sua sorella commuove i fan

La cantante fa proprio della gente che la ama e che ascolta le sue canzoni il principale motivo per esserci e per esibirsi. E questo rapporto andrà avanti ancora per tanto, tanto tempo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.