Torna in auto e trova un gratta e vinci: l’inaspettata vincita

Un uomo a Santa Maria al Bagno, in provincia di Lecce, ha ritrovato infilato nel finestrino della propria auto un gratta e vinci vincente.

La dea bendata ha voluto baciare un inconsapevole vincitore che ha trovato un gratta e vinci nella sua auto. È accaduto a Santa Maria al Bagno, frazione del comune di Nardò, in provincia di Lecce, dove un uomo di ritorno alla sua auto ha ritrovato un biglietto vincente infilato nel finestrino. Inizialmente ha pensato che potesse trattarsi di un volantino pubblicitario, ma controllando bene si è accorto che si trattava di un gratta e vinci vincente. A rendere noto quanto accaduto è stato lo stesso proprietario del veicolo che, dopo aver riscosso la vincita, ha condiviso la storia sui social network.

Lecce, torna in auto e trova un gratta e vinci vincente: era infilato nel finestrino del veicolo

Una vincita inaspettata e del tutto casuale. Un fortunato signore ha, difatti, ritrovato un gratta e vinci vincente incastrato all’interno del finestrino della propria auto. È accaduto nei giorni scorsi a Santa Maria al Bagno, frazione di Nardò, comune in provincia di Lecce. Secondo quanto riferito dalla redazione de Il Messaggero, il proprietario del veicolo è tornato alla sua vettura e ha notato il biglietto. In un primo momento aveva pensato che si potesse trattare di un volantino pubblicitario, ma poi ha capito che si trattasse di un gratta e vinci per giunta vincente. Recatosi presso un rivenditore, l’uomo ha riscosso la somma.

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso fortunato vincitore attraverso i social network. L’uomo, riferisce Il Messaggero, ha spiegato che con i soldi pagherà una cena alla sua futura moglie in un ristorante di Gallipoli per festeggiare questa vincita del tutto inaspettata. Sicuramente il proprietario del veicolo si starà chiedendo se si tratta di un gesto inconsapevole da parte di un giocatore non attento o di un regalo inaspettato.

Non è la prima volta che la dea bendata bacia un inaspettato vincitore. L’anno scorso un 50enne, ex pescatore, rimasto senza lavoro, aveva trovato un biglietto vincente mentre rovistava in un cestino della spazzatura di un bar a Mola, in provincia di Bari. Un vero e proprio colpo di fortuna che gli è valso la bellezza di 100mila euro.

M.S.