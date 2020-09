Ludovica Pagani strepitoso spacco e seno in primo piano, unica FOTO

Ludovica Pagani strepitoso spacco e seno in primo piano, unica. Le foto pubblicate sui social tolgono il fiato ai suoi numerosi fans che la seguono ogni giorno

Ludovica Pagani è sicuramente una delle influencer più amate del web, e come potrebbe essere altrimenti? Di una bellezza mozzafiato, sui social conta più di due milioni di fans. Mancano davvero pochi per arrivare a tre. Ha partecipato anche lei alla Mostra del Cinema di Venezia, dove si è presentata con un abito che ha tolto il fiato ai suoi numerosi followers. La scelta del vestito è stata sicuramente apprezzata e approvata dai suoi fans che l’hanno riempita di complimenti per la scelta del look.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

Ludovica Pagani bellezza che toglie il fiato, record di likes per l’ultimo scatto sui social

Ludovica si è goduta gli ultimi giorni di sole, prima di tornare alla sua vita di sempre. Infatti, qualche giorno fa ha scritto sui social: “Oggi relax, domani si riprende il weekend su Radio 105. Vi aspetto dalle 16 alle 18 insieme”. Nello scatto in questione, era su uno sdraio e con un bikini che lasciava poco spazio all’immaginazione. Lo scatto ha ricevuto tantissimi likes e commenti da parte dei suoi fans che la seguono ogni giorno.

LEGGI ANCHE –> Arisa su Instagram | ‘La mia prima volta andò così’ | FOTO