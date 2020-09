Diversi volti noti di Mediaset subiscono l’attacco di un ex volto noto. “Mi hanno fatto fuori senza motivo, voglio sapere il perché adesso”.

Non le manda a dire Valerio Pino, ex concorrente di ‘Amici’ che ha riservato delle bordate per diversi volti noti di Mediaset. Negli ultimi tempi il ballerino ha attaccato per diversi motivi alcuni volti noti di Cologno Monzese, da Alfonso Signorini a Belen Rodriguez. E gli ultimi a ricevere i siluri di Valerio Pino sono ora Alessia Marcuzzi, Barbara D’Urso e Gerry Scotti.

In merito a quest’ultimo, l’ex allievo della scuola di Maria De Filippi (alla’indirizzo della quale invece ha riservato solo belle parole, n.d.r.) lamenta di essere stato mandato via subito e senza alcuna spiegazione da ‘La Corrida’. Presentava proprio ‘Zio Gerry’. “Lui, la vedova di Corrado ed il direttori di produzione mi hanno licenziato dal corpo di ballo della trasmissione subito dopo la prima puntata. E senza dirmi niente. Vorrei avere un confronto diretto con tanto di spiegazioni”, dice Valerio a ‘Nuovo’.

Mediaset, Valerio Pino non ci sta: “Esigo delle spiegazioni”