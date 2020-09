Melita Toniolo, fascino irresistibile in bianco e nero – FOTO

Melita Toniolo intramontabile, l’ex concorrente del Grande Fratello conserva una bellezza accecante: lo scatto su Instagram è da favola

Ha incantato l’Italia, anni fa, partecipando alla settima edizione del Grande Fratello. Era il 2007 e il volto di Melita Toniolo entrava nelle case degli italiani. La trevigiana classe 1986 ha subito acquistato una grande notorietà. Il suo fascino non poteva lasciare indifferenti, la carriera immediatamente esplosa all’uscita dalla casa di Cinecittà l’ha vista impegnata come conduttrice televisiva e showgirl a vario titolo, con un buon successo per alcuni anni. Passata alla storia come ‘Diavolita’ per il programma Lucignolo, ha continuato a fare strage di cuori tra gli ammiratori.

Melita Toniolo, bella come non mai: e spunta la scollatura