Scatto Mercedesz Henger hiking. L’hiking è una pratica che si fa in alta montagna. E la bellissima figlia di Eva Henger la fa vestita così, pazzesca.

Per Mercedesz Henger hiking ed escursioni in montagne sono diventate una bella e piacevole consuetudine in estate. Le vacanze della bella figlia di Eva Henger l’hanno vista spesso protagonista in alta quota. E naturalmente sempre in pose super seducenti, nelle quali mette in risalto la sua perfezione fisica.

LEGGI ANCHE –> Arisa su Instagram | ‘La mia prima volta andò così’ | FOTO

La 28enne italo ungherese non ha niente fuori posto. Merito di un continuo esercizio fisico, la cui pratica si è tramutata nel tempo in una abitudine lieta e per nulla faticosa. E così lei è davvero bellissima. Guardate poi Mercedesz Henger come pratica l’hiking. Con una ‘tenuta’ il più striminzita possibile. Le sue magnifiche gambe sono esposte fino al punto massimo raggiungibile dal lecito consentito. Ed anche se lei è fidanzatissima e felicissima con Lucas Peracchi, anche i fans hanno di che trarne giovamento da questa visione.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

Mercedesz Henger hiking, così è decisamente più bello da vedere

La ragazza è veramente splendida che di più non si può. Ogni sua fotografia è come acqua lipida in grado di detergere gli occhi e di rendere celestiale la vista. Ma come detto, è soltanto il suo Lucas a poterne godere. Insieme la coppia si è mostrata più di una volta affiatata. Stanno benissimo e sono più che felici.

LEGGI ANCHE —–> Temptation Island, Alessia Marcuzzi rivela cosa è accaduto: “È stata tosta”

Ed i loro fans in più di una circostanza li hanno invitati a compiere il gran passo. Ormai sono grandi abbastanza per vedere il loro rapporto evolvere in qualcosa di più grande, come il matrimonio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.