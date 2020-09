Naike Rivelli questa volta esagera: VIDEO con seno al vento

Nuovo video hot ai fornelli per Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti continua lo sfottò alle influencer e ai brand di lusso dalla sua cucina

La irriverente Naike Rivelli, figlia dell’amata Ornella Muti, continua la sua personale battaglia contro le influencer e il so sfottò passa dall’abbigliamento di brand super lusso, alle vacanze sfrenate in posti esotici fino alla cucina e i ristoranti stellati.

La 45enne porta avanti la sua personale battaglia contro il lusso e lo sfarzo dilagante ma lo fa a modo suo, con fare provocatorio e abbastanza bizzarro. Naike ama stare al centro dell’attenzione e ce ne ha dato dimostrazione in diverse situazioni, come attrice e mamma fa parlare di sé mettendosi a nudo sui social, soprattutto nella sua pagina Instagram che al momento vanta ben 285mila follower.

LEGGI ANCHE -> Elisa De Panicis seduta sul prato, gambe meravigliose e décolleté da urlo – FOTO

Nuovo video ricetta per Naike Rivelli. L’hashtag #foodporn non può essere più azzeccato per lei in questo caso. Lo sfottò in questo caso è contro l’ostentazione di andare a cena esclusivamente in ristoranti stellati e l’incapacità di molti di non saper cucinare neppure un piatto di pasta in casa.

Pasta al pomodoro per Naike Rivelli, il seno è sempre in primo piano