Napoli, monopattini mania: lo sharing del Comune va a gonfie vele

In soli 3 giorni, con i primi 150 monopattini in strada, è già boom: quasi 14mila corse. Dopo l’avvio del servizio di sharing Napoli risponde con entusiasmo

Napoli ha risposto alla grande all’iniziativa targata Comune di Napoli dello sharing dei monopattini. In soli 3 giorni, con i primi 150 monopattini in strada, è già boom: quasi 14mila corse. Dopo l’avvio del servizio di sharing presentato lo scorso martedì, Napoli risponde presente. Sono 35.610 i chilometri percorsi dai mezzi presi in affitto, 2,59 chilometri la lunghezza media di percorrenza, 4,2 chilometri la corsa più lunga, 13 minuti la durata media, con un risparmio stimato di 39 tonnellate di Co2. Si è provveduto a dare una serie di risposte a vari quesiti presentati all’amministrazione dai cittadini. Ecco le risposte A𝘀𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲:

𝟭) 𝗜𝗹 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗱𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗼 𝗰𝗼𝘀𝗲, 𝗺𝗮 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗡𝗢𝗡 𝗰𝗼𝗽𝗿𝗲:

A) Danni subiti dal conducente, sia a ragione che torto. Quindi se avete noleggiato il monopattino e ci facciamo male nessuno ci paga, salvo non abbiamo ragione e paga chi ha causato l’incidente … se a sua volta è assicurato;

B) Non copre danni a persone e cose (quindi abbiamo torto), per condotta non idonea;

In pratica se accade l’imprevedibile, tranquilli siete assicurati verso terzi. Se siete fessi ne pagate le conseguenze.

𝟮) 𝗦𝗲 𝘀𝘂𝗯𝗶𝘁𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗮𝗽𝗶𝗻𝗮, 𝗳𝘂𝗿𝘁𝗼 𝗼 𝘂𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗼 𝘃𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝗶𝗰𝗼

Chiamate subito il servizio assistenza via chat e informateli, altrimenti possono essere addebiti fino a 800 euro

Leggi anche > Google, progetto ambientale

3) 𝗜 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲𝗻𝗻𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗼𝗽𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗶𝗰𝗼?

A) Si, se hanno almeno 14 anni e hanno la patente AM (quella per i motorini). Obbligo uso del casco.

B) Se non hanno la patente AM e sono minorenni, possono usarlo purché l’account sull’APP è attivata dal genitore e lo stesso lo segue su strada assumendosi la responsabilità. Obbligo uso del casco.

𝟰) 𝗟’𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗼 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗼𝗽𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗲̀ 𝗽𝗮𝗿𝗶 𝗮𝗱 𝟭 𝗼𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮

Questo per evitare l’uso personale di un monopattino e non condiviso. Ma considerando che un ora costa 13 euro non vedo il motivo di doverlo fare.

𝟱) 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝗻𝗼𝗽𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲:

A) Accensione luce posteriore B) Funzionamento del freno C) Rumore eccessivo o danni al parafango in plastica posteriore D) Se notte/sera, accensione luce anteriore

Se uno di questi 4 non è ok, …. desistente e segnalate tramite APP.

𝟲) 𝗦𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗼𝗽𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗵𝗮 𝘂𝗻 𝗱𝗶𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼

Principalmente alle ruote, acceleratore o freno e percorrete meno di 5 mt, potete chiedere il rimborso inviando una mail a: support@helbiz.it Rimborso pari a: 1 euro + 0,20 €

𝟳) 𝗦𝗶 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝘀𝘂:

Strade urbane e piste ciclabili: max 25 Km/h che è il massimo del monopattino. Aree pedonali: max 6 Km/h Zone 30 – dove vige il limite auto e moto a 30 Km/h: max 15 Km/h

𝟴) 𝗡𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝘀𝘂:

– Autostrade, Strade Statali, Tangenziali e Extraurbane – Marciapiedi, salvo per parcheggiare dove non intralcia il passaggio – Dove è presente pavè, che tradotto in napoletano: sanpietrini, caxxmbocchi, basoli, pietra lavica

𝟵) 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗱𝘂𝗲 𝗼 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗱𝗶 𝗱𝘂𝗲 𝗲 𝘀𝗲𝗱𝗲𝗿𝘀𝗶

Se parcheggiate nella zona “rossa” indicata dall’APP, viene applicata una tariffa di recupero del mezzo pari a 10 euro, quindi parcheggiate bene!

𝟭𝟬) 𝗦𝗲 𝘀𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗶 𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶 𝗳𝘂𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗼

Il monopattino si blocca e suona. Niente paura, rientrate nella zona “verde” e si sblocca.

𝟭𝟭) 𝗦𝗲 𝗶𝗹 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗲̀ 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗮

Ad esempio avete 2 euro e dovete pagare 3 euro, l’euro di differenza viene prelevato automaticamente sulla carta di credito. Se non c’e’ disponibilità sulla carta, potete continuare ad utilizzare il monopattino, questo non viene fermato. Ma al prossimo utilizzo dovete eseguire una ricarica che copra il debito.

𝟭𝟮) 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗼 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶

Ovvio potete avere uno zaino, ma questo non deve superare i 10 Kg.

𝟭𝟯) 𝗡𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝗲𝘇𝘇𝗼

Leggi anche > Italia, rapporto sconvolgente sui pesticidi

A) In corrispondenza di impianti semaforici B) Emettritrici di biglietti o parcometri C) Uscite di emergenze, antincendio D) Posti per disabili o per donne in gravidanza (strisce rosa) E) Ovunque sia da intralcio, soprattutto per anziani e persone con difficoltà motorie

𝟭𝟰) 𝗟𝗮 𝘁𝗮𝗿𝗶𝗳𝗳𝗮 𝗮𝗹 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝟬,𝟮𝟬 € 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝟯𝟭𝗲𝘀𝗶𝗺𝗼 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼

Quindi quando sbloccate viene addebitato il primo euro, fino al 30esimo secondo non viene eseguito il prelievo di 0,20. Ogni 31esimo secondo scatta tale tariffa.

𝟭𝟱) 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲

Vengono addebitate all’utente che in quel momento utilizzava il monopattino oltre alle spese di 25 euro

𝟭𝟲) 𝗩𝗮 𝗽𝗮𝗴𝗮𝘁𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗼𝗽𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮:

Batteria: +125 euro Nessun Monopattino: + 800 euro Danni: da+150 a +800 euro

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.

M.P.