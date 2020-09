Nina Moric ha fatto impazzire tutti con uno scatto fenomenale: la croata sfodera uno sguardo piccante e malizioso.

Nina Moric è una modella e showgirl nata a Zagabria ma naturalizzata italiana. La classe 1976 è nota anche per la sua complessa relazione con Fabrizio Corona: i due hanno avuto anche un figlio e proprio in questi giorni stanno battibeccando tramite programmi televisivi. Nina fu lanciata nel mondo della moda da Gianni Versace e ha sfilato in seguito per altri brand di caratura mondiale. La croata ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta 674mila follower. La Moric, poco fa, ha postato uno scatto estremamente piccante facendo letteralmente impazzire i suoi fan.

Nina Moric e lo scatto piccante: che sguardo