Oroscopo, i cinque segni che saranno travolti dall’amore

Quali sono i cinque segni dell’oroscopo che nei prossimi giorni saranno travolti dall’amore e/o accadrà qualcosa di inaspettato.

Sono sempre più le persone che quotidianamente si affidano all’Oroscopo. Quali sono quindi i cinque segni che nei prossimi giorni saranno travolti dall’amore, qualcosa di inaspettato arriverà per i nati sotto questi cinque segni.

Oroscopo, i cinque segni fortunati in amore

1.Ariete: Per l’Ariete è in serbo un periodo pieno di passione. Un recupero di energie destinate a dare all’Ariete la giusta carica per affrontare un cambiamento. Un’energia che non va tuttavia utilizzata per creare tensioni col proprio partner.

2.Toro: Cambiamenti in vista per il segno del Toro. Si consiglia soprattutto ai single del segno del Toro di adoperarsi per trovare l’anima gemella: questo è un periodo fertile, meglio dedicarsi alle nuove amicizie. Conoscere nuova gente non può che aiutare a trovare la persona ideale, spesso l’amore è dietro angolo.

3.Leone: Un ciclone in arrivo per i nati sotto il segno del Leone. All’inizio sembrerà di vivere un momento di calma, ma qualcosa vi stravolgerà positivamente senza preavviso. Una forte scossa in amore che romperà la vostra routine e ne darà origine ad una nuova. Una passione travolgente in arrivo.

4.Bilancia: I nati sotto il segno della Bilancia che si trovano in una situazione difficile col proprio partner possono tirare un sospiro di sollievo. La crisi e le discussioni infatti hanno ormai le ore contate e tornerà il sereno. Solo un po’ di attenzione maggiore al partner, una bella sorpresa o qualcosa di inaspettato sicuramente accelera la conclusione del periodo difficile.

5. Cancro: Periodo favorevole infine per i nati sotto il segno del Cancro. Tuttavia, prima di raggiungere il periodo intenso di passione con il partner, dovreste superare un momento di tensione. Si consiglia di approcciarsi al partner facendo percepire la propria vicinanza, fare qualcosa insieme certamente può contribuire a far tornare il sereno.

