Pink Floyd, una nuova versione di Eclipse nel trailer del film Dune

La colonna sonora del film di fantascienza Dune è curata dal compositore Hans Zimmer. Per l’occasione ha rispolverato il brano Eclipse, dei Pink Floyd: l’anteprima nel trailer

Pubblicato il trailer del film diretto da Denis Villeneuve, Dune, tratto dall’omonimo romanzo fantascientifico di Frank Herbert. Le prime immagini che vedono tra i protagonisti il giovane Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac e Zendaya sono state accompagnate da un brano che il pubblico conosce bene. Si tratta di Eclipse, dei Pink Floyd, riarrangiato per l’occasione dal noto compositore e produttore Hans Zimmer. Quest’ultimo è noto per i suoi straordinari lavori: tra questi, solo per citarne alcuni, le colonne sonore de Il Gladiatore, Inception e Interstellar.

Una nuova versione di Eclipse creata da Hans Zimmer

Nel 1973 i Pink Floyd pubblicarono l’album The Dark Side of the Moon, ancora oggi considerato uno dei più famosi e leggendari dischi della storia della musica. La traccia conclusiva, Eclipse, è stata ripresa da Hans Zimmer per la colonna sonora del film Dune. “Un sogno d’infanzia che si avvera“, ha dichiarato il compositore sottolineando l’onore provato nel poter mettere mano a un brano di simile importanza. Nel primo trailer pubblicato è possibile ascoltare un’anteprima dell’arrangiamento, studiato appositamente per rispecchiare la tensione e l’oscurità narrata dalla trama. “Sto producendo questi suoni in questo momento“, ha detto Zimmer, “ho tante idee e sto sperimentando molto, ma non so se effettivamente finiranno tutte nel film“.

Il regista Villeneuve ha annunciato di aver diviso in due parti il film per poter rappresentare al meglio il primo romanzo della serie Dune. L’uscita di questa prima parte inizialmente fissata per il mese di settembre, è stata successivamente posticipata al 18 dicembre.

