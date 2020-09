Primo caso di Coronavirus al Grande Fratello VIP, stasera la prima puntata

Primo caso di positività al Covid al Grande Fratello Vip, stasera in onda la prima puntata del reality show.

In tempo di Covid tutti i programmi previsti per fine estate o autunno stanno riscontrando dei problemi a causa della positività al Covid accertata nei cast o comunque tra gli addetti ai lavori che operano dietro le quinte. Tra questi, vi sarebbe anche il Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini è pronto a iniziare comunque la prima puntata della nuova edizione del reality, prevista per stasera. Sarebbe stato riscontrato un caso di positività nel team del Grande Fratello. Lo stesso giornalista tuttavia si considera pronto per ripartire stasera motivando che il soggetto positivo al Covid non sarebbe nel cast ma nel team dei professionisti.

Grande Fratello VIP, il cast

Come si legge sul profilo Instagram ufficiale del reality, stasera si andrà comunque in onda. La conduzione del programma – come già accennato – è affidata ad Alfonso Signorini che non sarà solo, ma avrà con sé due opinionisti d’eccezione: Pupo ed Antonella Elia. Il programma andrà in onda sia il lunedì che il venerdì.

Lunedì entreranno nella casa più spiata d’Italia Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Invece venerdì 18 Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Prima del GF Vip, altri programmi hanno subito sospensioni oppure ne è stata slittata la prima puntata; è il caso di Ballando con le Stelle su Rai Uno che doveva ripartire il 12 settembre ma a causa della positività di Samuel Peron – uno dei ballerini professionisti – lo show del sabato sera è stato rinviato al 19 settembre.

