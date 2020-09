L’attore protagonista della soap americana “Renegade”, Reno Raines è un’altra persona rispetto a 23 anni fa, quando faceva impazzire le sue fan

Chi ricorda l’attore Reno Raines, protagonista indiscusso della soap opera cinematografica americana, “Renegade” probabilmente è ancora accecato dal suo indiscutibile fascino.

Il coraggio, l’intraprendenza dell’attore dell’ex cacciatore di taglie nel classico “Beautiful” all’americana hanno fatto scalpore nel cuore degli abitanti degli States e non solo. I fasti di carriera dell’uomo in divisa risalgono agli anni ’90, quando primeggiava in tv, nei film di genere western e polizesco.

“Renegade” è uno dei pezzi pregiati del suo repertorio, andato in onda per ben 5 stagioni. Reno, sull’onda del nostro amato Don Matteo e la sua inseparabile bicicletta sfoggiava un fisico d’altri tempi a bordo della sua Harley Davidson Standard 1340.

Interpellato dal suo amico di fiducia, Harry Wells indagava sui misfatti di Bay City, in sella a quella moto, oggi di stile d’epoca. “Indossava” una folta chioma di capelli lunghi castani, che grazie al solo irragiungibile aspetto sembrava trasmettere sicurezza a tutte le persone che gli chiedevano aiuto.

Reno Raines, una vita da protagonista: il cambiamento