Romina Power e il ricordo più triste della persona tanto amata

Romina Power ricorda la sorella nel giorno del suo compleanno, una grande sofferenza per la cantante

Oggi avrebbe compiuto 67 anni la sorella di Romina Power, Taryn. La cantante la ricorda con un post su Instagram. La sorella combatteva da due anni contro la leucemia, ma non ce l’ha fatta a sconfiggere il male. Morta a giugno, per Romina è stato uno shock. In onore del suo compleanno Romina le dedica un post scrivendo: “Oggi sarebbe stato il tuo compleanno, questo sarà sempre un giorno speciale per me”.

Ospite a Domenica In, il programma di Mara Venier, Romina confida che perdere una sorella non è come perdere un uomo o un amico, quelli vanno e vengono mentre una sorella è per sempre. Una sorella è più di un’amica, è colei che conosce e custodisce i tuoi segreti più nascosti, è colei che conosci e ti conosce da sempre. Inoltre la cantante esprime un pensiero molto triste, sostiene che avrebbe preferito andarsene prima lei di sua sorella. Sopravvivere alla morte di un caro non è mai facile, sopratutto se è una sorella minore ancora giovane. Il dolore che prova Romina è inspiegabile e l’ha segnata profondamente.

La figuraccia di Romina a Domenica In l’hanno definita “cafona”

Romina e Mara Venier sono molto amiche, ma questa volta Romina si è lasciata andare a un commento spiacevole e fuori luogo nel salotto della Venier. Durante un intervista alla Power, quest’ultima esordisce con una frase che spiazza Mara e i telespettatori: “Ma chi te lo fa fare di condurre ogni domenica questo programma?”. La Venier accoglie la battuta infelice con forza ma rimane spiazzata. I telespettatori commentano dicendo che Romina è stata cafona e ha detto una cosa poco elegante. Davanti ai telespettatori la Venier è apparsa di ferro, ma dopo affermano di averla vista arrabbiata.

D’altronde una frase così detta da una che dovrebbe essere amica tua, non è piacevole. Forse il periodo difficile che sta attraversando a causa della morte della sorella, le ha fatto perdere un pò la testa. Forse invece si è rilassata troppo e ha tirato fuori un pensiero che magari non voleva essere critico.

