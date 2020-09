Sonia Bruganelli, la foto in vasca che ha sollevato un polverone

La moglie di Bonolis condivide una foto in vasca mentre si rilassa, appena tornata dalle vacanze estive ma le critiche cominciano a piovere senza sosta

 Spesso Sonia Bruganelli è soggetto di critiche sul web, a causa del suo stile di vita considerato troppo lussuoso da molti. Il suo ultimo scatto ha scatenato nuovamente una pioggia di critiche. La moglie di Bonolis si è solo mostrata rilassata nella sua vasca da bagno di casa. Spesso l’imprenditrice mostra ai suoi follower le azioni quotidiane che compie. Il semplice gesto di farsi un bagno nella vasca di casa non è piaciuto ai follower, perché a quanto pare la vasca con idromassaggio ha fatto innervosire qualcuno.

Nei commenti si legge: “Spero che Paolo campi 100 anni, voglio vedere che faresti che non fai un tubo dalla mattina alla sera ma spendi solo in negozi firmati”. Gli haters non si risparmiano su nulla e attaccano senza sosta la moglie del conduttore con una cattiveria aberrante. Capita spesso alla Bruganelli di ricevere insulti e di solito non risponde, a volte insultano anche i suoi figli. Questa volta però ha risposto ironicamente a un hater che ha scritto sotto alla foto “Adda campa 100 anni Paolo”. La Briganelli molto ironicamente risponde così: “In realtà non è proprio così, ho diritto all’eredità ”. Ha dato un bello schiaffo in faccia virtuale a questo individuo si può dire.

Sonia Bruganelli lavora al fianco del marito

 Per chi accusa la Bruganelli di non fare niente tutto il giorno e di godersi solamente il benessere e lusso offertole dal marito Paolo Bonolis, forse non sanno che lei lavora. Sì Sonia Bruganelli lavora al fianco di suo marito, infatti organizza i suoi programmi e a volte lavora anche più di Paolo. Sonia è inoltre proprietaria di un’agenzia di scouting SDL dal 2005. Infatti recentemente ha rivelato che i casting per Avanti un Altro sono iniziati e il programma riprenderà nel 2021. La sua agenzia è molto nota, su Instagram a 138 mila follower e tra questi spunta il nome di Francesco Totti.

 Non è chiaro dunque il perché di questo accanimento, di personaggi noti che stanno bene economicamente ce ne sono tanti. E ci sono anche molte donne che vivono tranquillamente a spese del marito senza davvero fare nulla, o meglio facendo le casalinghe e le madri non c’è nulla di male in questo. Se va bene ai mariti perché si preoccupano tanto gli utenti di Instagram.

