Valentina Vignali lo spacco inguinale, sembra Belen. Tutto scoperto – FOTO

La cestista Valentina Vignali in abito lungo firmato Versace incanta i fan di Instagram. Un’imitazione elegante e raffinata di Belen a Sanremo 2012

La 29enne cestista di Rimini Valentina Vignali ormai è diventata un’influencer seguitissima su Instagram e i suoi 2,3 milioni di follower la apprezzano e seguono con ammirazione e venerazione. Valentina si è già proiettata nel mondo del rap qualche mese fa con il suo primo singolo Nada mentre è fresco d’uscita il nuovo pezzo dal titolo No mercy No shame (senza pietà, senza vergogna), scritto e interpretato in collaborazione con Dom Blait, noto nell’ambiente dell’underground romano.

Valentina Vignali è pronta a tornare in campo e la sua nuova stagione si apre a Roma, dove giocherà con la sua storica squadra di Basket Smit Roma Centro.

Per lei quest’estate è stata un tripudio di feste e spostamenti, un tour promozionale in giro per l’Italia, partito alle Cinque Terre, spostato in Corsica, poi la Toscana, le Isole Lipari e infine la Puglia dove si trova ancora in questi giorni e dove ci sta deliziando con scatti incredibili.

Valentina Vignali in abito lungo sgambato sembra Belen