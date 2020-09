Alessandra Mastronardi, spunta una FOTO in abito da sposa

Spunta una foto rubata di Alessandra Mastronardi in abito da sposa. È giunto il momento che tutti i fan stavano aspettando.

Era il lontano 2006 quando Alessandra Mastronardi entrava nelle case di tutti gli italiani vestendo i panni della dolce, schietta e romantica Eva Cudicini nella serie I Cesaroni. Gli ultimi quattordici anni sono stati per lei una continua scalata verso ruoli televisivi e cinematografici di sempre maggior rilievo, coronatasi con lo sbarco in laguna in qualità di madrina della scorsa Mostra del Cinema di Venezia. Dal 2016 la Mastronardi interpreta Alice Allevi nell’amatissima serie Rai L’Allieva. Qui, vispa ma un po’ impacciata, vive una vita da specializzanda di medicina legale perdutamente innamorata del suo severo insegnante (Lino Guanciale). Tra i due nasce un amore tormentato, avversato dai loro caratteri forti e dai rispettivi ruoli sociali. Giunti all’ultima stagione, tuttavia, sembra che le cose si stiano finalmente mettendo bene per i personaggi. Clicca su “successivo” per vedere le nuove attesissime foto dal set!

Alessandra Mastronardi, presto sposa… sul set