Alessandro Borghese, FOTO modello ai fornelli e non solo…

L’innovazione e la tenacia fanno di Alessandro Borghese, uno chef d’eccellenza. I fan lo scorgono su Instagram con uno spirito tutto nuovo, da padre responsabile

Conosciuto per la sua grande ironia e innovazione da un punto di vista personale e professionale, Alessandro Borghese ha deciso di “sedersi” accanto ai più piccoli e fare le veci del responsabile.

Lo chef di Junior Master Chef Italia ha mandato un messaggio completo nelle righe a tutti gli scolari che stanno per intraprendere un nuovo e particolare anno scolastico. Alcuni hanno già iniziato e per altri parte il nuovo anno scolastico. Un momento di grande emozione e vi siamo tutti vicini! In questo delicato periodo storico siete stati eccezionali. Siete il nostro futuro! In bocca a lupo RAGAZZI! Some have already started and for others the new school year will start soon. A moment of great emotion and we are all close to you! In this delicate historical moment you have been exceptional! You are our future! Good luck guys! 😉

Così l’ecletticità e lo spirito da padre responsabile di famiglia, che abitano in lui sin dalla nascita necessitano in questo momento, di essere presi in considerazione. Non è stato solo Alessandro ad incoraggiare gli alunni, che si apprestano a sedersi tra i banchi di scuola, ma anche altre personalità di spicco, del mondo dello spettacolo.

Il Borghese cuoco, invece, è voluto entrare nel dettaglio e mandare un messaggio a tutti gli studenti, invitandoli a restare sereni, proprio come lo era lui, tanti anni fa. Da quando? Sin da bambino, come dimostra un gioco di foto di “ieri”, quasi nella stessa posizione con la quale, “oggi” invece, manda sorrisi accademici a al futuro della nostra società.

Alessandro Borghese ha dimostrato così al suo pubblico di Instagram, di essere sempre se stesso, come nella vita, così da un punto di vista professionale, “dolce” e con tanta esperienza da super modello responsabile alle spalle, da vendere.

