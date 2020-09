Johnny lo zingaro arrestato dopo l’evasione. “L’ho fatto per una giusta causa”

Johnny lo zingaro è stato arrestato dopo l’evasione dal carcere di Sassari. Agli agenti dopo lʼarresto ha detto: “Lʼho fatto per amore”

Lo chiamano Johnny lo zingaro, il suo vero nome è Giuseppe Mastini. L’uomo è stato arrestato dalla polizia dopo essere evaso durante un permesso premio di dieci giorni. E’ in carcere da anni per diversi reati, tra cui omicidi, tentati omicidi e rapine. Il latitante sarebbe dovuto tornare in carcere il 6 settembre, dopo la fine del permesso. E’ stato rintracciato in un casale in una zona rurale nel Sassarese. Agli agenti ha rivelato il motivo dell’evasione: “Si fugge sempre per amore”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Maria Paola uccisa dal fratello, oggi i funerali | La famiglia invita gli Lgbt

Jhonny lo zingaro, la sua storia