Beautiful, anticipazioni puntata 16 settembre: qualcuno scoprirà il segreto

Beautiful, anticipazioni: il matrimonio si è appena concluso, eppure i problemi per Thomas non sono affatto finiti. Qualcuno verrà a conoscenza del suo segreto.

Matrimonio finito… fine dei guai? Non c’erto a Beautiful, dove l’atmosfera si sta facendo sempre più tesa. Hope e Thomas sono finalmente convolati a nozze, ma già dopo la cerimonia lo sposo ha dovuto affrontare la furia di Liam. Il giovane Spencer lo ha accusato di aver incastrato Hope e si è rifiutato di fargli le congratulazioni per il matrimonio. Nel frattempo Flo è stata trattenuta da Zoe, vedendo così sfumare l’occasione di rivelare a Hope tutta la verità sullo “scambio di culle”. Indispettita, la ragazza si dice decisa a raggiungere la cugina al piano superiore, ma viene trattenuta da Thomas. Il giovane Forrester non ha intenzione di veder sfumare il suo piano proprio adesso.

Beautiful, anticipazioni: Liam origlia la conversazione

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas minaccerà pesantemente Flo. La ragazza ha infatti saputo dalle zie (Donna e Katie) che prima della cerimonia Phoebe ha chiamato Hope “mamma” e sente di non poter più reggere il peso di questa farsa. Thomas tuttavia le ricorderà quali sono le conseguenze legali del gesto di cui si è macchiata e le farà capire indirettamente che, se il segreto dovesse venire fuori, lui non gliela farebbe passare liscia. Flo è terrorizzata, ma nessuno dei due sa che qualcuno sta origliando tutta la conversazione.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Liam ha sentito tutto. Non sa di che segreto si tratti, ma sa per certo che coinvolge Hope. Per questo cercherà l’appoggio del fratello Wyatt, sperando che possa parlare con Flo e fare chiarezza sulla cosa.

