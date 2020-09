A ‘Domenica In’ vanno in onda le immagini di un lungo bacio scambiato tra Claudio Amendola e Mara Venier. I due spiegano tutto quanto.

Nel corso della prima puntata stagionale di ‘Domenica In’, Claudio Amendola ha avuto l’onore di essere tra i primissimi ospiti chiamati dalla conduttrice, Mara Venier. E non sono mancati dei momenti esilaranti quanto inattesi. Come quando la padrona di casa ha mandato in onda la clip che ritrae un bacio che i due si scambiarono per un film nel quale recitarono insieme.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, panico in casa: “Ho la febbre”

L’attore romano, 57 anni diede un bacio profondo alla stessa Venier. In quegli anni lei era sposata con Jerry Calà. Poi nella loro bella chiacchierata incentrata sulla sua carriera si è parlato degli esordi al cinema del compagno di Francesca Neri, datati a fine anni ’80, e di quanto fatto da allora fino ad oggi. Anche nella vita privata le cose vanno alla grande. Il lungo rapporto tra Claudio Amendola e la Neri non conosce crisi. Lui è molto legato a lei ed a Rocco, il figlio che la coppia ha avuto nel 1999. “Lui è il più fortunato perché ha trovato un papà maturo. Ho saputo dirgli di no, a volte, e questo ha contribuito a farlo crescere in maniera sana”.

LEGGI ANCHE –> Vite al Limite. La dolorosa storia di Steven e Justin Assanti, 6 quintali in 2

Claudio Amendola, quella volta che deluse papà Ferruccio