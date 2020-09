Secondo il fondatore di Microsoft Bill Gates, che ha rilasciato un’intervista alla redazione de La Stampa, la pandemia da Covid-19 finirà solo nel 2022.

Mentre in alcune nazioni i casi di contagio da coronavirus continuano a salire facendo temere una seconda ondata dell’epidemia, la comunità scientifica lavora per ottenere un vaccino in tempi rapidi. Intanto ci si interroga su quando si potrà tornare alla normalità e, soprattutto, quando questa pandemia possa terminare. In merito ha rilasciato alcune dichiarazioni il fondatore di Microsoft, Bill Gates in un’intervista alla redazione de La Stampa. Secondo il miliardario americano, che si è detto pessimista sull’autunno nell’emisfero settentrionale, la pandemia finirà solo durante il 2022.

Covid-19, la previsione del fondatore di Microsoft Bill Gates: “La pandemia finirà soltanto nel 2022“

“La pandemia finirà soltanto nel 2022“. Questo quanto affermato in merito all’epidemia da Covid-19 che si è diffusa a livello globale dal fondatore di Microsoft, Bill Gates, durante un’intervista al quotidiano La Stampa. Secondo il fondatore della Gates Foundation, dettosi pessimista in merito al prossimo autunno nell’emisfero settentrionale del Pianeta, se non vi saranno interventi decisivi, il numero dei decessi anche negli Stati Uniti tornerà a crescere in primavera.

Accanto a queste parole non troppo confortanti, Bill Gates aggiunge un messaggio positivo relativo al vaccino contro il Covid-19: “Ci sono due, tre vaccini promettenti, mi aspetto che ci sia l’autorizzazione all’uso“. Il miliardario americano prosegue affermando che gli Stati Uniti sulla cura contro il SARS-CoV-2 sarebbero stati “contraddittori” poiché per la ricerca sarebbero stati investiti più soldi rispetto alle altre nazioni, ma per la produzione nei Paesi poveri “non si sono mossi”. “Spero –aggiunge l’imprenditore a La Stampa– ancora che questa amministrazione o un’altra che verrà, lo faccia, dedico molto tempo affinché succeda“.

Gates, conclude l’intervista al quotidiano, lanciando un attacco contro il presidente Usa Donald Trump. A suo avviso, il Governo statunitense non collabora con l’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Non sono d’accordo, lo considero un errore“.

A questa circostanza si sommerebbero anche alcune dichiarazioni del Tycoon che sembrerebbero essere contrarie alla riuscita della sperimentazione sui vaccini. “Quando –chiosa Gates- l’attuale pandemia sarà finita, gli Stati Uniti dovranno fare un esame molto approfondito, per capire come prepararsi alla prossima“.