Dieta dimagrante: i migliori consigli per affrontarla con successo

Dieta dimagrante. Quali sono le modalità migliori per affrontare un corretto regime alimentare senza incorrere in problemi di salute

La parola dieta è da sempre sinonimo di tristezza e rinunce. Ma chi l’ha detto che dev’essere così? Può essere un espediente per rimettersi in forma, prendersi cura di sè e amarsi profondamente.

Tenere d’occhio la propria salute infatti è il primo step per volersi bene veramente. E si sa, il benessere passa anche dalla tavola. Affrontare un regime alimentare equilibrato, che ci permetta anche di perdere qualche chilo di troppo accumulato nel tempo, è un percorso personalizzato. Nonostante ci siano in effetti delle regole generali, ognuno di noi è un mondo a sè.

Patologie, allergie, intolleranze, stile di vita, sesso, età, sono tutti fattori imprescindibili da considerare. L’unica persona in grado di valutare con coscienza e precisione quale sia la miglior dieta è senza dubbio un nutrizionista. Al bando quindi le diete fai da te che vi promettono di perdere 10 kg in un mese.

Il nostro corpo è una macchina perfetta. Disfarsi velocemente di troppi chili farà si che il metabolismo entri, in un certo senso, in modalità carestia. Cosa significa? Non appena tornerete a mangiare normalmente riprenderete tutti i chili persi con gli interessi.

Meglio quindi perdere 2 kg al mese in un tempo di 5 mesi, che 10 kg in poche settimane.

Dieta dimagrante. A cosa serve la dieta di mantenimento

Altro argomento che spesso viene sottovalutato o ignorato riguarda la dieta di mantenimento. Il percorso di dimagrimento non è solo uno stratagemma per rimettersi in forma. Serve anche a consolidare delle sane abitudini che ci devono accompagnare per il resto della vita.

La dieta di mantenimento serve quindi a non riprendere i chili persi e a mantenerci nel peso forma, gestendo autonomamente l’ alimentazione. Nella dieta per mantenere il peso si assume un quantitativo calorico maggiore rispetto al precedente; l’obiettivo è quindi acquisire un modello di educazione alimentare.

